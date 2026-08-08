Squads Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League, Women 12.09.2026

T20

GUY
GUY
TRI
TRI

Playing

GUY
GUY
TRI
TRI
First TeamSecond Team
Bryce Abigail

no information yet

Crafton Nerissa

all rounder

Dangore Salonee

all rounder

Dottin Deandra

all rounder

Hunter Amy

wicket keeper

James Zaida

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Pandey Shikha

all rounder

Taylor Stafanie

all rounder

van Niekerk Dane

all rounder

Winfield Lauren

wicket keeper

Bench

GUY
GUY
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet