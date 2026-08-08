Squads Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League, Women 12.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Bryce Abigail
no information yet
Cooper Britney
batsman
Claxton Jahzara
bowler
Fraser Cherry Ann
all rounder
Crafton Nerissa
all rounder
Grimmond Realeanna
all rounder
Dangore Salonee
all rounder
Harris Laura
batsman
Dottin Deandra
all rounder
Hunter Amy
wicket keeper
Elliott Keila
bowler
Ismail Shabnim
bowler
Gajnabi Shabika
batsman
Latchman Nyia
bowler
Glasgow Jannillea
batsman
Millington Plaffianna
all rounder
Hector Shawnisha
bowler
Munisar Ashmini
bowler
James Zaida
all rounder
Nation Chedean
batsman
Jonassen Jess
bowler
Penfold Molly
bowler
Lee Lizelle
batsman
Penna Madeline
all rounder
Pandey Shikha
all rounder
Ramharack Karishma
bowler
Ramnath Samara
batsman
Schultz Kaysia
bowler
Williams Rashada Shieka
wicket keeper
Taylor Stafanie
all rounder
van Niekerk Dane
all rounder
Winfield Lauren
wicket keeper
Match has not started yet