Kieran Noema-Barnett
all rounder
|Full name:
|Kieran Noema-Barnett
|Nationality:
|New zealand
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|87
|84
|136
|Innings
|132
|66
|92
|Overs
|1615.1
|420.5
|216.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|424
|8
|0
|Runs
|4507
|2221
|1921
|Wickets
|131
|53
|54
|Avg
|34.4
|41.9
|35.57
|SR
|73.97
|47.64
|24.03
|Eco
|2.79
|5.27
|8.87
|BB
|6
|3
|3
|4w
|3
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|87
|84
|136
|Innings
|131
|68
|117
|Not outs
|19
|8
|21
|Runs
|3243
|1528
|1700
|Balls Faced
|6326
|1591
|1262
|Avg
|28.95
|25.46
|17.7
|SR
|51.26
|96.04
|134.7
|Fours
|407
|134
|114
|Fifties
|18
|9
|6
|Sixies
|42
|61
|98
|Highest
|108
|81
|58
|Hundreds
|4
|0
|0