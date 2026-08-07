Kieran Noema-Barnett

Kieran Noema-Barnett

all rounder

Full name:Kieran Noema-Barnett
Nationality:New zealand
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Central Stags

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8784136
Innings1326692
Overs1615.1420.5216.2
Balls---
Maidens42480
Runs450722211921
Wickets1315354
Avg34.441.935.57
SR73.9747.6424.03
Eco2.795.278.87
BB633
4w300
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8784136
Innings13168117
Not outs19821
Runs324315281700
Balls Faced632615911262
Avg28.9525.4617.7
SR51.2696.04134.7
Fours407134114
Fifties1896
Sixies426198
Highest1088158
Hundreds400

Another Players

Leopard, Christian Kevin

Leopard, Christian Kevin

Wiggins, Bayley

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Bruce, Tom

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Clarkson, Joshua Andrew

Clarkson, Joshua Andrew

Toole, Raymond

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Tickner, Blair

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Cobb, Josh

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Clark, William

Clark, William

Patel, Ajaz

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Field, Joey

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