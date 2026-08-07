Kirk Anton Edwards

Kirk Anton Edwards

batsman

Full name:Kirk Anton Edwards
Nationality:Barbados
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

India Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches1716998719
Innings10110
Overs4.004.010.00
Balls-----
Maidens00030
Runs19019250
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco4.7504.752.50
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches1716998719
Innings32161718419
Not outs12892
Runs98633154471864203
Balls Faced205249400255
Avg31.823.6433.4124.8511.94
SR48.05670079.6
Fours111230012
Fifties803370
Sixies127006
Highest12112319014745
Hundreds211030

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Gayle, Chris

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Tye, Andrew

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Sharma, Manan

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Stewart, Navin

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Rasool, Parvez

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