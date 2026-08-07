Kirk Anton Edwards
batsman
|Full name:
|Kirk Anton Edwards
|Nationality:
|Barbados
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|16
|99
|87
|19
|Innings
|1
|0
|1
|1
|0
|Overs
|4.0
|0
|4.0
|10.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|3
|0
|Runs
|19
|0
|19
|25
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|0
|Eco
|4.75
|0
|4.75
|2.5
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|16
|99
|87
|19
|Innings
|32
|16
|171
|84
|19
|Not outs
|1
|2
|8
|9
|2
|Runs
|986
|331
|5447
|1864
|203
|Balls Faced
|2052
|494
|0
|0
|255
|Avg
|31.8
|23.64
|33.41
|24.85
|11.94
|SR
|48.05
|67
|0
|0
|79.6
|Fours
|111
|23
|0
|0
|12
|Fifties
|8
|0
|33
|7
|0
|Sixies
|12
|7
|0
|0
|6
|Highest
|121
|123
|190
|147
|45
|Hundreds
|2
|1
|10
|3
|0