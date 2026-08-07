Kishan Lyngdoh

Kishan Lyngdoh

batsman

Full name:Kishan Lyngdoh
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Meghalaya

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches11510
Innings011
Overs02.01.0
Balls---
Maidens000
Runs045
Wickets000
Avg000
SR000
Eco025
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches11510
Innings2159
Not outs101
Runs41275283
Balls Faced809171228
Avg20.61535.37
SR50.9243.85124.12
Fours59835
Fifties003
Sixies106
Highest1283185
Hundreds100

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