Kishan Lyngdoh
batsman
|Full name:
|Kishan Lyngdoh
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|5
|10
|Innings
|0
|1
|1
|Overs
|0
|2.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|4
|5
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|2
|5
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|5
|10
|Innings
|21
|5
|9
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|412
|75
|283
|Balls Faced
|809
|171
|228
|Avg
|20.6
|15
|35.37
|SR
|50.92
|43.85
|124.12
|Fours
|59
|8
|35
|Fifties
|0
|0
|3
|Sixies
|1
|0
|6
|Highest
|128
|31
|85
|Hundreds
|1
|0
|0