Kisi Salisa Kasse

Kisi Salisa Kasse

batsman

Full name:Kisi Salisa Kasse
Nationality:Indonesia
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Indonesia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches7
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches7
Innings4
Not outs2
Runs22
Balls Faced30
Avg11
SR73.33
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest18
Hundreds0

Kisi Salisa Kasse Schedule & Results

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