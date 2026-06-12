T20 ACC Premier Cup, Women
Indonesia vs Thailand
T20 ACC Premier Cup, Women
IND
66
THA
67
Hong Kong, China vs Indonesia
T20 ACC Premier Cup, Women
HON
107
IND
108
batsman
|Full name:
|Kisi Salisa Kasse
|Nationality:
|Indonesia
|Batting style:
|right handed batsman
|League
|T20i
|Matches
|7
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20i
|Matches
|7
|Innings
|4
|Not outs
|2
|Runs
|22
|Balls Faced
|30
|Avg
|11
|SR
|73.33
|Fours
|2
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|18
|Hundreds
|0
T20 ACC Premier Cup, Women
IND
66
THA
67
T20 ACC Premier Cup, Women
HON
107
IND
108