Kshitij Khurana

Kshitij Khurana

Full name:Kshitij Khurana
Nationality:Philippines

Teams

2026 Teams

Philippines

Kshitij Khurana Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Singh, Kulwinderjit

Singh, Kulwinderjit

Isorena, Hernie

Isorena, Hernie

Doctora, Josef

Doctora, Josef

Podosky, Jean Miguel

Podosky, Jean Miguel

Tyler, Henry Ernest Roy

Tyler, Henry Ernest Roy

Walsh, Francis Norman

Walsh, Francis Norman

Samra, Arshdeep Singh

Samra, Arshdeep Singh

Russ, Grant Ronald

Russ, Grant Ronald

Smith, Daniel Christopher

Smith, Daniel Christopher

Chohan, Gurbhupinder

Chohan, Gurbhupinder