Kurtlyn Mannikam

Kurtlyn Mannikam

all rounder

Full name:Kurtlyn Mannikam
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches382412
Innings62214
Overs799.1117.211.0
Balls---
Maidens14650
Runs270853266
Wickets87185
Avg31.1229.5513.2
SR55.1139.1113.2
Eco3.384.536
BB932
4w700
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches382412
Innings48184
Not outs1361
Runs70216610
Balls Faced132828114
Avg20.0513.833.33
SR52.8659.0771.42
Fours117111
Fifties400
Sixies190
Highest80345
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

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Sclanders, Michael

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Valli, Yaseen

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Schlemmer, Luke

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Erwee, Sarel

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Hume, Graham

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Maharaj, Keshav

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