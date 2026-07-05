Kurtlyn Mannikam
all rounder
|Full name:
|Kurtlyn Mannikam
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|24
|12
|Innings
|62
|21
|4
|Overs
|799.1
|117.2
|11.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|146
|5
|0
|Runs
|2708
|532
|66
|Wickets
|87
|18
|5
|Avg
|31.12
|29.55
|13.2
|SR
|55.11
|39.11
|13.2
|Eco
|3.38
|4.53
|6
|BB
|9
|3
|2
|4w
|7
|0
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|24
|12
|Innings
|48
|18
|4
|Not outs
|13
|6
|1
|Runs
|702
|166
|10
|Balls Faced
|1328
|281
|14
|Avg
|20.05
|13.83
|3.33
|SR
|52.86
|59.07
|71.42
|Fours
|117
|11
|1
|Fifties
|4
|0
|0
|Sixies
|1
|9
|0
|Highest
|80
|34
|5
|Hundreds
|0
|0
|0