Kyle Jacobs

Kyle Jacobs

batsman

Full name:Kyle Jacobs
Nationality:South Africa

Teams

2023 Teams

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches836
Innings316
Overs8.41.217.2
Balls---
Maidens100
Runs3116132
Wickets204
Avg15.5033
SR26026
Eco3.57127.61
BB202
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches836
Innings1432
Not outs001
Runs34011512
Balls Faced8601828
Avg24.2838.3312
SR39.5363.18150
Fours41101
Fifties310
Sixies511
Highest656312
Hundreds000

Another Players

King, JP

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Whitehead, Sean

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Makhosi, Lizo

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White, David

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Nabe, Mthiwekhaya

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Bosch, Clayton Gregory

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de Klerk, Jade

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King, JP

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Ntuli, Tshepo

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Heerden, George Van

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