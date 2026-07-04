Kyle Jacobs
batsman
|Full name:
|Kyle Jacobs
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|3
|6
|Innings
|3
|1
|6
|Overs
|8.4
|1.2
|17.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|31
|16
|132
|Wickets
|2
|0
|4
|Avg
|15.5
|0
|33
|SR
|26
|0
|26
|Eco
|3.57
|12
|7.61
|BB
|2
|0
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|3
|6
|Innings
|14
|3
|2
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|340
|115
|12
|Balls Faced
|860
|182
|8
|Avg
|24.28
|38.33
|12
|SR
|39.53
|63.18
|150
|Fours
|41
|10
|1
|Fifties
|3
|1
|0
|Sixies
|5
|1
|1
|Highest
|65
|63
|12
|Hundreds
|0
|0
|0