Madushanka Premaratne
bowler
|Full name:
|Madushanka Premaratne
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|9
|9
|Innings
|2
|7
|9
|Overs
|21.0
|55.3
|18.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|1
|0
|Runs
|71
|267
|134
|Wickets
|0
|7
|7
|Avg
|0
|38.14
|19.14
|SR
|0
|47.57
|16.14
|Eco
|3.38
|4.81
|7.11
|BB
|0
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|9
|9
|Innings
|4
|8
|4
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|62
|50
|45
|Balls Faced
|86
|97
|33
|Avg
|15.5
|6.25
|15
|SR
|72.09
|51.54
|136.36
|Fours
|10
|5
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|3
|Highest
|24
|15
|37
|Hundreds
|0
|0
|0