Madushanka Premaratne

Madushanka Premaratne

bowler

Full name:Madushanka Premaratne
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches299
Innings279
Overs21.055.318.5
Balls---
Maidens310
Runs71267134
Wickets077
Avg038.1419.14
SR047.5716.14
Eco3.384.817.11
BB033
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches299
Innings484
Not outs001
Runs625045
Balls Faced869733
Avg15.56.2515
SR72.0951.54136.36
Fours1054
Fifties000
Sixies203
Highest241537
Hundreds000

Another Players

Parakrama, Udayawansha

Parakrama, Udayawansha

Wagaarachchi, Ashan

Wagaarachchi, Ashan

Silva, Dinuk Vishal

Silva, Dinuk Vishal

Mendis, Dulanjana

Mendis, Dulanjana

Jayawardena, Sachin

Jayawardena, Sachin

Fernando, Senash

Fernando, Senash

Thattil, Roscoe

Thattil, Roscoe

Dias, Sahil

Dias, Sahil

Randunu, Chatura

Randunu, Chatura

Ekanayake, Kasun

Ekanayake, Kasun