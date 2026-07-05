Mahabalage Sineth Lakvan Mario Jayawardene
batsman
|Full name:
|Mahabalage Sineth Lakvan Mario Jayawardene
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|2
|5
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|2
|5
|Innings
|3
|5
|Not outs
|0
|0
|Runs
|44
|144
|Balls Faced
|79
|105
|Avg
|14.66
|28.8
|SR
|55.69
|137.14
|Fours
|9
|17
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|6
|Highest
|15
|42
|Hundreds
|0
|0