Mahabalage Sineth Lakvan Mario Jayawardene

Mahabalage Sineth Lakvan Mario Jayawardene

batsman

Full name:Mahabalage Sineth Lakvan Mario Jayawardene
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Panadura SC

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches25
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches25
Innings35
Not outs00
Runs44144
Balls Faced79105
Avg14.6628.8
SR55.69137.14
Fours917
Fifties00
Sixies06
Highest1542
Hundreds00

Another Players

Lakshan, Lasith

Lakshan, Lasith

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Ranatunga, Duvindu

Ranatunga, Duvindu

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

Jayawardena, Sadeesh

Jayawardena, Sadeesh

Dinusha, Sonal

Dinusha, Sonal

Rajapakse, Vishwa

Rajapakse, Vishwa

Thewmika, Vihas

Thewmika, Vihas

Pathiraja, Pawan

Pathiraja, Pawan

Liyanarachchi, Abhishek

Liyanarachchi, Abhishek