Warnaka Watthe Waduge Lasith Lakshan

Warnaka Watthe Waduge Lasith Lakshan

batsman

Full name:Warnaka Watthe Waduge Lasith Lakshan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Chilaw Marians Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches462621
Innings331110
Overs306.459.323.0
Balls---
Maidens3310
Runs1116255155
Wickets5075
Avg22.3236.4231
SR36.85127.6
Eco3.634.286.73
BB1131
4w500
5w300
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches462621
Innings692520
Not outs310
Runs1707316281
Balls Faced3261531267
Avg25.8613.1614.05
SR52.3459.51105.24
Fours2052328
Fifties901
Sixies1046
Highest1334251
Hundreds100

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