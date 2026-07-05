Warnaka Watthe Waduge Lasith Lakshan
batsman
|Full name:
|Warnaka Watthe Waduge Lasith Lakshan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|46
|26
|21
|Innings
|33
|11
|10
|Overs
|306.4
|59.3
|23.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|33
|1
|0
|Runs
|1116
|255
|155
|Wickets
|50
|7
|5
|Avg
|22.32
|36.42
|31
|SR
|36.8
|51
|27.6
|Eco
|3.63
|4.28
|6.73
|BB
|11
|3
|1
|4w
|5
|0
|0
|5w
|3
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|46
|26
|21
|Innings
|69
|25
|20
|Not outs
|3
|1
|0
|Runs
|1707
|316
|281
|Balls Faced
|3261
|531
|267
|Avg
|25.86
|13.16
|14.05
|SR
|52.34
|59.51
|105.24
|Fours
|205
|23
|28
|Fifties
|9
|0
|1
|Sixies
|10
|4
|6
|Highest
|133
|42
|51
|Hundreds
|1
|0
|0