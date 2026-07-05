Angelo Davis Mathews

Angelo Davis Mathews

batsman

Full name:Angelo Davis Mathews
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Kandy Royals

Sri Lanka

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches10622178158284195
Innings8415861136187141
Overs658.0865.1171.31091.51022.0389.4
Balls------
Maidens159544252645
Runs178440031200297446702890
Wickets33120386315192
Avg54.0633.3531.5747.230.9231.41
SR119.6343.2527.07103.9840.625.41
Eco2.714.626.992.724.567.41
BB463564
4w120131
5w010110
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches10622178158284195
Innings18819163263248168
Not outs264818355841
Runs7361586511481132372923247
Balls Faced1520370589752238890412689
Avg45.4341.0125.5149.6638.3725.56
SR48.4183.09117.7450.5780.65120.75
Fours757464731155566238
Fifties40405565212
Sixies828938137112105
Highest2001398127013981
Hundreds15302940

Angelo Davis Mathews Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Angelo Mathews News

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Mark Your Calendars as the T20 World Cup 2026 Schedule Drops on This Date

Mark Your Calendars as the T20 World Cup 2026 Schedule Drops on This Date

The schedule of the T20 World Cup 2026 is all set to be announced. With less than 100 days for the tournament to begin, the ICC has confirmed the dates to announce the schedule of this prestigious tournament. This will also mark the return of former T20 players to make the announcement better.

Angelo Mathews08:29 PM, 23 May, 2025

Angelo Mathews draws curtains on 118-match Test career for Sri Lanka

Angelo Mathews02:38 PM, 08 February, 2025

SL vs AUS | Twitter amused as Head nutmegs Mathews with surgical precision but ends up in despair

Angelo Mathews02:38 PM, 29 November, 2024

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