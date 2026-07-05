Praveen Jayawickrama

Praveen Jayawickrama

bowler

Full name:Praveen Jayawickrama
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches555262432
Innings1055482330
Overs220.033.013.1760.5179.494.1
Balls------
Maidens500011353
Runs6421771182714856583
Wickets25521003526
Avg25.6835.45927.1424.4522.42
SR52.839.639.545.6530.821.73
Eco2.915.368.963.564.766.19
BB11311143
4w200510
5w200500
10w100200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches555262432
Innings63131159
Not outs5211476
Runs12701924315
Balls Faced321254707019
Avg127011.295.375
SR37.558.33040.8561.4278.94
Fours1102722
Fifties000000
Sixies000200
Highest8403086
Hundreds000000

Praveen Jayawickrama Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Praveen Jayawickrama News

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For those who want to learn more about cricket player Praveen Jayawickrama, we have compiled all the latest news about him: how he sets personal records and what motivates him to take the field every time.

ICC charges Sri Lankan spinner Praveen Jayawickrama with match-fixing

ICC charges Sri Lankan spinner Praveen Jayawickrama with match-fixing

In a significant setback for Sri Lankan cricket, Praveen Jayawickrama has been charged with match-fixing by the International Cricket Council. The 26-year-old spinner faces three counts of breaching the ICC's Anti-Corruption Code and is now subject to additional charges as per ICC’s code of conduct.

Praveen Jayawickrama01:57 PM, 14 July, 2022

SL vs PAK | Sri Lanka names 18-member squad for Pakistan Test series

Praveen Jayawickrama01:47 PM, 12 September, 2021

T20 World Cup 2021 | Theekshana, Jayawickrama named in Sri Lanka’s T20 World Cup squad

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