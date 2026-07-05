Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi Silva

Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi Silva

all rounder

Full name:Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi Silva
Nationality:Sri Lanka

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches484837
Innings884737
Overs1607.1388.0123.3
Balls---
Maidens258305
Runs52221553766
Wickets2156145
Avg24.2825.4517.02
SR44.8538.1616.46
Eco3.2446.2
BB1165
4w1321
5w1511
10w300

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches484837
Innings723930
Not outs9123
Runs1562537265
Balls Faced2594744239
Avg24.7919.889.81
SR60.2172.17110.87
Fours1335522
Fifties920
Sixies60136
Highest1207445
Hundreds200

Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi Silva Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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