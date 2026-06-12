Maryam Bibi

Maryam Bibi

bowler

Full name:Maryam Bibi
Nationality:Hong Kong, China

Teams

2026 Teams

Hong Kong, China Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches45
Innings40
Overs111.2
Balls-
Maidens6
Runs591
Wickets44
Avg13.43
SR15.18
Eco5.3
BB4
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches45
Innings28
Not outs4
Runs238
Balls Faced227
Avg9.91
SR104.84
Fours18
Fifties1
Sixies1
Highest71
Hundreds0

Maryam Bibi Schedule & Results

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