Matthew Colin Christensen

Matthew Colin Christensen

batsman

Full name:Matthew Colin Christensen
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Garden Route Badgers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches524923
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens100
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches524923
Innings814918
Not outs416
Runs2168969266
Balls Faced50591458241
Avg28.1520.1822.16
SR42.8566.46110.37
Fours2849024
Fifties1341
Sixies10146
Highest1777068
Hundreds300

Another Players

Valli, Yaseen

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Smith, Dwayne

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Moletsane, Pheku

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Malife, Liabona

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Tait, Stephan

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Walters, Basheeru

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America, Hershell Bradley

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Kaber, Thomas

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du Plessis, Jean

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Piedt, Marcello

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