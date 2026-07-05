Matthew Colin Christensen
batsman
|Full name:
|Matthew Colin Christensen
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|52
|49
|23
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|1.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|52
|49
|23
|Innings
|81
|49
|18
|Not outs
|4
|1
|6
|Runs
|2168
|969
|266
|Balls Faced
|5059
|1458
|241
|Avg
|28.15
|20.18
|22.16
|SR
|42.85
|66.46
|110.37
|Fours
|284
|90
|24
|Fifties
|13
|4
|1
|Sixies
|10
|14
|6
|Highest
|177
|70
|68
|Hundreds
|3
|0
|0