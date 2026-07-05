Mbulelo Budaza

Mbulelo Budaza

bowler

Full name:Mbulelo Budaza
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches636935
Innings1026930
Overs1188.4458.494.2
Balls---
Maidens180212
Runs46702484805
Wickets1149136
Avg40.9627.2922.36
SR62.5630.2415.72
Eco3.925.418.53
BB754
4w641
5w020
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches636935
Innings76379
Not outs36156
Runs219931
Balls Faced47017112
Avg5.474.220.33
SR46.5954.388.33
Fours30110
Fifties000
Sixies620
Highest26191
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Valli, Yaseen

Valli, Yaseen

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Modimokwane, Hlompo

Modimokwane, Hlompo

Schlemmer, Luke

Schlemmer, Luke

Erwee, Sarel

Erwee, Sarel

Hume, Graham

Hume, Graham

Maharaj, Keshav

Maharaj, Keshav

Zondo, Khaya

Zondo, Khaya