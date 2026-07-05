Mbulelo Budaza
bowler
|Full name:
|Mbulelo Budaza
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|63
|69
|35
|Innings
|102
|69
|30
|Overs
|1188.4
|458.4
|94.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|180
|21
|2
|Runs
|4670
|2484
|805
|Wickets
|114
|91
|36
|Avg
|40.96
|27.29
|22.36
|SR
|62.56
|30.24
|15.72
|Eco
|3.92
|5.41
|8.53
|BB
|7
|5
|4
|4w
|6
|4
|1
|5w
|0
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|63
|69
|35
|Innings
|76
|37
|9
|Not outs
|36
|15
|6
|Runs
|219
|93
|1
|Balls Faced
|470
|171
|12
|Avg
|5.47
|4.22
|0.33
|SR
|46.59
|54.38
|8.33
|Fours
|30
|11
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|6
|2
|0
|Highest
|26
|19
|1
|Hundreds
|0
|0
|0