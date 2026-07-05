Michael Nicholas Erlank

Michael Nicholas Erlank

all rounder

Full name:Michael Nicholas Erlank
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches14710736
Innings1726819
Overs1611.1359.538.0
Balls---
Maidens353231
Runs49551597273
Wickets1466211
Avg33.9325.7524.81
SR66.2134.8220.72
Eco3.074.437.18
BB742
4w540
5w400
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches14710736
Innings2439634
Not outs1872
Runs67262417626
Balls Faced144213175581
Avg29.8927.1519.56
SR46.6476.12107.74
Fours94724465
Fifties35153
Sixies342311
Highest17210260
Hundreds1010

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Valli, Yaseen

Valli, Yaseen

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Modimokwane, Hlompo

Modimokwane, Hlompo

Schlemmer, Luke

Schlemmer, Luke

Erwee, Sarel

Erwee, Sarel

Hume, Graham

Hume, Graham

Maharaj, Keshav

Maharaj, Keshav

Zondo, Khaya

Zondo, Khaya