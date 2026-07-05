Michael Nicholas Erlank
all rounder
|Full name:
|Michael Nicholas Erlank
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|147
|107
|36
|Innings
|172
|68
|19
|Overs
|1611.1
|359.5
|38.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|353
|23
|1
|Runs
|4955
|1597
|273
|Wickets
|146
|62
|11
|Avg
|33.93
|25.75
|24.81
|SR
|66.21
|34.82
|20.72
|Eco
|3.07
|4.43
|7.18
|BB
|7
|4
|2
|4w
|5
|4
|0
|5w
|4
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|147
|107
|36
|Innings
|243
|96
|34
|Not outs
|18
|7
|2
|Runs
|6726
|2417
|626
|Balls Faced
|14421
|3175
|581
|Avg
|29.89
|27.15
|19.56
|SR
|46.64
|76.12
|107.74
|Fours
|947
|244
|65
|Fifties
|35
|15
|3
|Sixies
|34
|23
|11
|Highest
|172
|102
|60
|Hundreds
|10
|1
|0