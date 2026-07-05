Michael Warwick Snedden
bowler
|Full name:
|Michael Warwick Snedden
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|15
|7
|Innings
|35
|15
|6
|Overs
|469.0
|105.2
|18.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|98
|2
|0
|Runs
|1423
|659
|154
|Wickets
|43
|19
|5
|Avg
|33.09
|34.68
|30.8
|SR
|65.44
|33.26
|21.6
|Eco
|3.03
|6.25
|8.55
|BB
|5
|3
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|15
|7
|Innings
|29
|9
|1
|Not outs
|9
|6
|0
|Runs
|249
|44
|0
|Balls Faced
|787
|90
|1
|Avg
|12.45
|14.66
|0
|SR
|31.63
|48.88
|0
|Fours
|20
|4
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|4
|0
|0
|Highest
|90
|18
|0
|Hundreds
|0
|0
|0