Michael Warwick Snedden

Michael Warwick Snedden

bowler

Full name:Michael Warwick Snedden
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches19157
Innings35156
Overs469.0105.218.0
Balls---
Maidens9820
Runs1423659154
Wickets43195
Avg33.0934.6830.8
SR65.4433.2621.6
Eco3.036.258.55
BB532
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches19157
Innings2991
Not outs960
Runs249440
Balls Faced787901
Avg12.4514.660
SR31.6348.880
Fours2040
Fifties100
Sixies400
Highest90180
Hundreds000

Another Players

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Harjot, Harjot

Harjot, Harjot

Hancock, David

Hancock, David

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Quinn, Matt

Quinn, Matt

Horne, Benjamin James

Horne, Benjamin James

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam