Sabbir Hossain

Sabbir Hossain

all rounder

Full name:Sabbir Hossain
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Dhaka Dominators

Durbar Rajshahi

Noakhali Express

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches64614
Innings5144
Overs13.061.07.3
Balls---
Maidens310
Runs5130281
Wickets1100
Avg5130.20
SR7836.60
Eco3.924.9510.8
BB140
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches64614
Innings104513
Not outs110
Runs1751217281
Balls Faced3491515237
Avg19.4427.6521.61
SR50.1480.33118.56
Fours2311619
Fifties160
Sixies33916
Highest6610047
Hundreds010

Another Players

Udana, Isuru

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Beaton, RR

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Kuhn, Heino

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Hossain, Delwar

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Karunaratne, Chamika

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Hossain, Al-Amin

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Hamza, Amir

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Dickwella, Niroshan

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Hafeez, Mohammad

Hafeez, Mohammad

Denly, Joe

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