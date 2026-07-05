Sabbir Hossain
all rounder
|Full name:
|Sabbir Hossain
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|46
|14
|Innings
|5
|14
|4
|Overs
|13.0
|61.0
|7.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|1
|0
|Runs
|51
|302
|81
|Wickets
|1
|10
|0
|Avg
|51
|30.2
|0
|SR
|78
|36.6
|0
|Eco
|3.92
|4.95
|10.8
|BB
|1
|4
|0
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|46
|14
|Innings
|10
|45
|13
|Not outs
|1
|1
|0
|Runs
|175
|1217
|281
|Balls Faced
|349
|1515
|237
|Avg
|19.44
|27.65
|21.61
|SR
|50.14
|80.33
|118.56
|Fours
|23
|116
|19
|Fifties
|1
|6
|0
|Sixies
|3
|39
|16
|Highest
|66
|100
|47
|Hundreds
|0
|1
|0