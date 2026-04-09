Haider Ali

Haider Ali

bowler

Full name:Haider Ali
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Dambulla Sixers

Derbyshire

Islamabad United

Noakhali Express

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches23373114
Innings00630
Overs00125.423.00
Balls-----
Maidens003010
Runs003431030
Wickets001010
Avg0034.31030
SR0075.41380
Eco002.724.470
BB00610
4w00000
5w00100
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches23373114
Innings23092109
Not outs033111
Runs424997992266
Balls Faced33395154141688
Avg2118.4813.16923.12
SR127.27126.3251.2964.28134.24
Fours44280199
Fifties031013
Sixies22220104
Highest296854691
Hundreds00000

Haider Ali Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

T20 Lanka Premier League

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Mahmood, Athar

Mahmood, Athar

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Dinusha, Sonal

Dinusha, Sonal

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick