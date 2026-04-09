Ihsanullah

Ihsanullah

bowler

Full name:Ihsanullah
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Karachi Kings

Noakhali Express

Peshawar Region

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1471224
Innings14121224
Overs8.014.5153.183.584.0
Balls-----
Maidens002812
Runs60108621559614
Wickets06222536
Avg01828.2222.3617.05
SR014.8341.7720.1214
Eco7.57.284.056.667.3
BB03555
4w00110
5w00111
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1471224
Innings011275
Not outs01523
Runs0648198
Balls Faced08842214
Avg006.853.84
SR07557.1486.3657.14
Fours01621
Fifties00000
Sixies00210
Highest0615106
Hundreds00000

Ihsanullah Schedule & Results

Pakistan Super League

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