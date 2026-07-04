Mohammed Shamaaz Nawfer

Mohammed Shamaaz Nawfer

batsman

Full name:Mohammed Shamaaz Nawfer
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Galle Nsl

Moors SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches172716
Innings401
Overs5.001.0
Balls---
Maidens000
Runs1708
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.408
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches172716
Innings272315
Not outs644
Runs835681250
Balls Faced1218898233
Avg39.7635.8422.72
SR68.5575.83107.29
Fours756211
Fifties941
Sixies2189
Highest8111150
Hundreds010

Another Players

Kumara, Mahesh

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Randika, Ashan

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Mendis, Ramesh

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Hettiarchchi, Heshan

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Mathews, Angelo

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Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

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Upashantha, Eric

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Anjula, Kaveeshka

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Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

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Dilshan, Dinuka

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