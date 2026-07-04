Mohammed Shamaaz Nawfer
batsman
|Full name:
|Mohammed Shamaaz Nawfer
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|27
|16
|Innings
|4
|0
|1
|Overs
|5.0
|0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|17
|0
|8
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.4
|0
|8
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|27
|16
|Innings
|27
|23
|15
|Not outs
|6
|4
|4
|Runs
|835
|681
|250
|Balls Faced
|1218
|898
|233
|Avg
|39.76
|35.84
|22.72
|SR
|68.55
|75.83
|107.29
|Fours
|75
|62
|11
|Fifties
|9
|4
|1
|Sixies
|21
|8
|9
|Highest
|81
|111
|50
|Hundreds
|0
|1
|0