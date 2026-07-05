Nadun Darshana

Nadun Darshana

batsman

Full name:Nadun Darshana
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches11
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches11
Innings11
Not outs00
Runs16
Balls Faced514
Avg16
SR2042.85
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest16
Hundreds00

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