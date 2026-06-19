Seattle Orcas

Seattle Orcas

Gender:Men

Players

2026 Players

Aaron Jones

Barbados

Ali Sheikh

USA

Ayan Desai

USA

Bjorn Carl Fortuin

South Africa

Cameron John Gannon

Australia

Dampalage Shehan Naveendra Fonseka

Sri Lanka

David Andrew Warner

Australia

Fazalhaq Farooqi

Afghanistan

Gerald William Coetzee

South Africa

Gulbadin Naib

Afghanistan

Harmeet Singh

India

Heinrich Klaasen

South Africa

Jasdeep Singh

USA

Josh Brown

Australia

Kyle Rico Mayers

Barbados

Lungisani Ngidi

South Africa

Madagamagamage Dasun Shanaka

Sri Lanka

Marcus Peter Stoinis

Australia

Matthew Breetzke

South Africa

Mohammad Waqar Salamkheil

Afghanistan

Obed Christopher McCoy

Saint Vincent and the Grenadines

Ottniel Emile Graham Baartman

South Africa

Rahul Jariwala

USA

Sharad Rajinder Lumba

India

Shayan Jahangir

Pakistan

Shimron Odilon Hetmyer

Guyana

Sikandar Raza Butt

Zimbabwe

Steven Ryan Taylor

USA

Sujit Surendra Nayak

India

Tanveer Sangha

Australia

Tim Louis Seifert

New Zealand

Timothy Blake Robinson

New Zealand

Statistics

Major League Cricket 2026

Matches Played4
Won2
Drawn0
Lost2
No result0

Seattle Orcas Team Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

121

TEX

TEX

(5 ov.) 33/2

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

Another teams

Mi New York

Mi New York

Dv Ultimate Xi

Dv Ultimate Xi

Bhutan

Bhutan

Desert Blaze

Desert Blaze

City Cyclones

City Cyclones

Scotland

Scotland

Oman A

Oman A

Afghanistan A

Afghanistan A

Myanmar

Myanmar

Northern Tide

Northern Tide