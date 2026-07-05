Nawroz Khan Mangal

Nawroz Khan Mangal

batsman

Full name:Nawroz Khan Mangal
Nationality:Afghanistan

Teams

2023 Teams

Asia Lions

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches4932147358
Innings16662612
Overs48.510.027.080.521.0
Balls-----
Maidens30130
Runs23580105404154
Wickets841108
Avg29.372010540.419.25
SR36.621516248.515.75
Eco4.8183.884.997.33
BB33133
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches4932147358
Innings4832247157
Not outs64264
Runs113950583216961017
Balls Faced151245314442336857
Avg27.1118.0337.8126.0919.18
SR75.33111.4757.6172.6118.67
Fours994210814388
Fifties42573
Sixies271963537
Highest1296516812978
Hundreds20120

Another Players

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Ghosh, Dhiman

Ghosh, Dhiman

Razzak, Abdur

Razzak, Abdur

Powell, Ricardo

Powell, Ricardo

Hafeez, Mohammad

Hafeez, Mohammad

Fernando, Dilhara

Fernando, Dilhara

Afghan, Asghar

Afghan, Asghar

Khadka, Paras

Khadka, Paras

Tanvir, Sohail

Tanvir, Sohail