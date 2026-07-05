Nawroz Khan Mangal
batsman
|Full name:
|Nawroz Khan Mangal
|Nationality:
|Afghanistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|32
|14
|73
|58
|Innings
|16
|6
|6
|26
|12
|Overs
|48.5
|10.0
|27.0
|80.5
|21.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|1
|3
|0
|Runs
|235
|80
|105
|404
|154
|Wickets
|8
|4
|1
|10
|8
|Avg
|29.37
|20
|105
|40.4
|19.25
|SR
|36.62
|15
|162
|48.5
|15.75
|Eco
|4.81
|8
|3.88
|4.99
|7.33
|BB
|3
|3
|1
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|32
|14
|73
|58
|Innings
|48
|32
|24
|71
|57
|Not outs
|6
|4
|2
|6
|4
|Runs
|1139
|505
|832
|1696
|1017
|Balls Faced
|1512
|453
|1444
|2336
|857
|Avg
|27.11
|18.03
|37.81
|26.09
|19.18
|SR
|75.33
|111.47
|57.61
|72.6
|118.67
|Fours
|99
|42
|108
|143
|88
|Fifties
|4
|2
|5
|7
|3
|Sixies
|27
|19
|6
|35
|37
|Highest
|129
|65
|168
|129
|78
|Hundreds
|2
|0
|1
|2
|0