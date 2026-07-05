Nduduzo Mfoza
bowler
|Full name:
|Nduduzo Mfoza
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|32
|18
|Innings
|23
|31
|17
|Overs
|189.1
|206.0
|51.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|42
|8
|0
|Runs
|592
|986
|361
|Wickets
|19
|27
|18
|Avg
|31.15
|36.51
|20.05
|SR
|59.73
|45.77
|17
|Eco
|3.12
|4.78
|7.07
|BB
|4
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|32
|18
|Innings
|17
|17
|2
|Not outs
|6
|7
|1
|Runs
|34
|44
|1
|Balls Faced
|228
|108
|3
|Avg
|3.09
|4.4
|1
|SR
|14.91
|40.74
|33.33
|Fours
|0
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|9
|7
|1
|Hundreds
|0
|0
|0