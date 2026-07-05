Nduduzo Mfoza

Nduduzo Mfoza

bowler

Full name:Nduduzo Mfoza
Nationality:South Africa

Teams

2023 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches153218
Innings233117
Overs189.1206.051.0
Balls---
Maidens4280
Runs592986361
Wickets192718
Avg31.1536.5120.05
SR59.7345.7717
Eco3.124.787.07
BB443
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches153218
Innings17172
Not outs671
Runs34441
Balls Faced2281083
Avg3.094.41
SR14.9140.7433.33
Fours010
Fifties000
Sixies010
Highest971
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

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Sclanders, Michael

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Valli, Yaseen

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Modimokwane, Hlompo

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Schlemmer, Luke

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Erwee, Sarel

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Hume, Graham

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Maharaj, Keshav

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Zondo, Khaya

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