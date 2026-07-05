Nealan van Heerden

Nealan van Heerden

bowler

Full name:Nealan van Heerden
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches352816
Innings522715
Overs589.1143.241.5
Balls---
Maidens9010
Runs2213833334
Wickets74266
Avg29.932.0355.66
SR47.7733.0741.83
Eco3.755.817.98
BB742
4w110
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches352816
Innings40152
Not outs1142
Runs1981034
Balls Faced7351929
Avg6.829.360
SR26.9353.6444.44
Fours1780
Fifties000
Sixies100
Highest36234
Hundreds000

Another Players

King, JP

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Whitehead, Sean

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Makhosi, Lizo

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White, David

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Nabe, Mthiwekhaya

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Bosch, Clayton Gregory

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de Klerk, Jade

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King, JP

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Ntuli, Tshepo

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Heerden, George Van

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