Nealan van Heerden
bowler
|Full name:
|Nealan van Heerden
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|35
|28
|16
|Innings
|52
|27
|15
|Overs
|589.1
|143.2
|41.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|90
|1
|0
|Runs
|2213
|833
|334
|Wickets
|74
|26
|6
|Avg
|29.9
|32.03
|55.66
|SR
|47.77
|33.07
|41.83
|Eco
|3.75
|5.81
|7.98
|BB
|7
|4
|2
|4w
|1
|1
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|35
|28
|16
|Innings
|40
|15
|2
|Not outs
|11
|4
|2
|Runs
|198
|103
|4
|Balls Faced
|735
|192
|9
|Avg
|6.82
|9.36
|0
|SR
|26.93
|53.64
|44.44
|Fours
|17
|8
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|36
|23
|4
|Hundreds
|0
|0
|0