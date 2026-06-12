Ni Kadek Fitria Rada Rani

Ni Kadek Fitria Rada Rani

all rounder

Full name:Ni Kadek Fitria Rada Rani
Nationality:Indonesia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Indonesia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches25
Innings23
Overs69.3
Balls-
Maidens7
Runs253
Wickets25
Avg10.12
SR16.68
Eco3.64
BB4
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches25
Innings11
Not outs6
Runs90
Balls Faced147
Avg18
SR61.22
Fours3
Fifties0
Sixies0
Highest25
Hundreds0

Ni Kadek Fitria Rada Rani Schedule & Results

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