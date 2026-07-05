Nicholas Rasheed Kirton
batsman
|Full name:
|Nicholas Rasheed Kirton
|Nationality:
|Canada
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|4
|41
|10
|Innings
|0
|1
|2
|12
|1
|Overs
|0
|1.0
|5.0
|69.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|1
|5
|0
|Runs
|0
|19
|19
|281
|19
|Wickets
|0
|0
|0
|3
|0
|Avg
|0
|0
|0
|93.66
|0
|SR
|0
|0
|0
|138
|0
|Eco
|0
|19
|3.8
|4.07
|19
|BB
|0
|0
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|4
|41
|10
|Innings
|3
|7
|8
|36
|10
|Not outs
|0
|2
|1
|8
|2
|Runs
|98
|109
|81
|930
|135
|Balls Faced
|151
|122
|213
|1318
|144
|Avg
|32.66
|21.8
|11.57
|33.21
|16.87
|SR
|64.9
|89.34
|38.02
|70.56
|93.75
|Fours
|4
|4
|10
|60
|5
|Fifties
|1
|0
|0
|6
|0
|Sixies
|0
|2
|1
|17
|4
|Highest
|50
|37
|47
|108
|37
|Hundreds
|0
|0
|0
|1
|0