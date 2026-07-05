Nicholas Rasheed Kirton

Nicholas Rasheed Kirton

batsman

Full name:Nicholas Rasheed Kirton
Nationality:Canada
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Canada

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3744110
Innings012121
Overs01.05.069.01.0
Balls-----
Maidens00150
Runs0191928119
Wickets00030
Avg00093.660
SR0001380
Eco0193.84.0719
BB00010
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3744110
Innings3783610
Not outs02182
Runs9810981930135
Balls Faced1511222131318144
Avg32.6621.811.5733.2116.87
SR64.989.3438.0270.5693.75
Fours4410605
Fifties10060
Sixies021174
Highest50374710837
Hundreds00010

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