Match details Toronto Nationals vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 30.07.2026

T20i

TOR
TOR
MIS
MIS

Match Info

Match:Global T20 Canada 2026
Date:Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, July 30, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Toronto Nationals Squad

Players
BenchAfridi Shaheen, Ayub Saim, Bin Zafar Saad, Dilraj Deol, Dutta Nikhil, Erasmus Gerhard, Farooqi Fazalhaq, Gous Andries, Hossain Rishad, Kapoor Armaan, Khan Zaman, Kirton Nicholas, Kumar Rohit, Malik Farhan, Mann Kanwar, Matharu Jatinder, Munro Colin, Nawaz Mohammad, Rohid Muhammad, Shafique Abdullah, Shazad Rommel, Shepherd Romario, Siddique Zunaed, Singh Jagandeep, Smit JJ, Van der Dussen Rassie

Mississauga Bangla Tigers Squad

Players
BenchAhmed Iftikhar, Al Hasan Shakib, Bajwa Gurbaz, Dosanjh Navjot, Gurbaz Rahmanullah, Heyliger Dillon, Islam Shoriful, Khan Farhan, Muhammad Waseem, Parbeja Nav, Pathan Rayyan, Reddy Ravinder, Sidhu Gurpal Singh, Singh Pargat, Singh Tajinder, Smith Odean, Wiese David, Zazai Hazrat

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet