Nico Reifer

Nico Reifer

batsman

Full name:Nico Reifer
Nationality:Barbados

Teams

2025 Teams

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1182
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1182
Innings1122
Not outs010
Runs682764
Balls Faced1583524
Avg6825.092
SR43.0378.4100
Fours8241
Fifties120
Sixies040
Highest68704
Hundreds000

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Majid, Yousef

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Virdi, Amar

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Griffiths, Luke

Griffiths, Luke

Steel, Cameron

Steel, Cameron

Sudharsan, Sai

Sudharsan, Sai