Nico Reifer
batsman
|Full name:
|Nico Reifer
|Nationality:
|Barbados
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|18
|2
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|18
|2
|Innings
|1
|12
|2
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|68
|276
|4
|Balls Faced
|158
|352
|4
|Avg
|68
|25.09
|2
|SR
|43.03
|78.4
|100
|Fours
|8
|24
|1
|Fifties
|1
|2
|0
|Sixies
|0
|4
|0
|Highest
|68
|70
|4
|Hundreds
|0
|0
|0