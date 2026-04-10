Jordan Clark

Jordan Clark

all rounder

Full name:Jordan Clark
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

MI London

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8953107
Innings1414280
Overs1920.2255.0203.0
Balls---
Maidens30741
Runs638116401823
Wickets2093660
Avg30.5345.5530.38
SR55.1242.520.3
Eco3.326.438.98
BB744
4w1211
5w500
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8953107
Innings1244178
Not outs16829
Runs300810281111
Balls Faced54221027853
Avg27.8531.1522.67
SR55.47100.09130.24
Fours3888566
Fifties1861
Sixies322343
Highest1407960
Hundreds300

Jordan Clark Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Majid, Yousef

Majid, Yousef

Virdi, Amar

Virdi, Amar

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan