Bhardwaj Sai Sudharsan

Bhardwaj Sai Sudharsan

batsman

Full name:Bhardwaj Sai Sudharsan
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break
Date of Birth (Age):October 15, 2001 (21)
Zodiac Sign:Libra
Height:170 cm
Hometown:Chennai, Tamil Nadu, India
Jersey Number:23
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Gujarat Titans

India

Surrey

Tamil Nadu

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches101926
Innings320
Overs4.02.00
Balls---
Maidens100
Runs17140
Wickets020
Avg070
SR060
Eco4.2570
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches101926
Innings171926
Not outs034
Runs7141088859
Balls Faced11651080662
Avg426839.04
SR61.28100.74129.75
Fours6311881
Fifties245
Sixies81518
Highest17915496
Hundreds250

Bhardwaj Sai Sudharsan Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

One-Day Cup

T20 Series Zimbabwe vs India

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

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