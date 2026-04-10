Daniel Thornhill Moriarty

Daniel Thornhill Moriarty

bowler

Full name:Daniel Thornhill Moriarty
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches131736
Innings201633
Overs437.2141.5109.0
Balls---
Maidens7671
Runs1443707799
Wickets492332
Avg29.4430.7324.96
SR53.553720.43
Eco3.294.987.33
BB1143
4w110
5w600
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches131736
Innings13106
Not outs533
Runs644328
Balls Faced2127428
Avg86.149.33
SR30.1858.1100
Fours833
Fifties000
Sixies221
Highest29159
Hundreds000

Daniel Thornhill Moriarty Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

(14 ov.) 133/5

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Root, Joe

Root, Joe

Cliff, Benjamin Michael

Cliff, Benjamin Michael

Coad, Ben

Coad, Ben

Luxton, William

Luxton, William

Shakil, Saud

Shakil, Saud

Fraine, William

Fraine, William

Chohan, Jafer

Chohan, Jafer

Lyth, Adam

Lyth, Adam