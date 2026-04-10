Josh Blake

Josh Blake

batsman

Full name:Josh Blake
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break googly

Teams

2026 Teams

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches122
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches122
Innings110
Not outs00
Runs2780
Balls Faced3820
Avg25.270
SR72.770
Fours310
Fifties00
Sixies20
Highest440
Hundreds00

Josh Blake Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Majid, Yousef

Majid, Yousef

Virdi, Amar

Virdi, Amar

Griffiths, Luke

Griffiths, Luke

Steel, Cameron

Steel, Cameron

Sudharsan, Sai

Sudharsan, Sai