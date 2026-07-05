Nijat Masood
bowler
|Full name:
|Nijat Masood
|Nationality:
|Afghanistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|3
|27
|35
|24
|Innings
|2
|3
|49
|35
|24
|Overs
|28.5
|11.0
|622.0
|282.0
|81.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|92
|26
|2
|Runs
|162
|95
|2596
|1464
|665
|Wickets
|5
|4
|91
|69
|25
|Avg
|32.4
|23.75
|28.52
|21.21
|26.6
|SR
|34.6
|16.5
|41.01
|24.52
|19.44
|Eco
|5.61
|8.63
|4.17
|5.19
|8.2
|BB
|5
|3
|9
|7
|5
|4w
|0
|0
|2
|1
|0
|5w
|1
|0
|6
|2
|1
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|3
|27
|35
|24
|Innings
|2
|1
|41
|23
|8
|Not outs
|1
|1
|10
|11
|6
|Runs
|4
|4
|295
|77
|6
|Balls Faced
|19
|5
|591
|143
|17
|Avg
|4
|0
|9.51
|6.41
|3
|SR
|21.05
|80
|49.91
|53.84
|35.29
|Fours
|1
|0
|29
|4
|0
|Fifties
|0
|0
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|16
|2
|0
|Highest
|4
|4
|71
|16
|4
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0