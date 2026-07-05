Nijat Masood

Nijat Masood

bowler

Full name:Nijat Masood
Nationality:Afghanistan

Teams

2024 Teams

Afghanistan

Career Averages

Bowling

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches13273524
Innings23493524
Overs28.511.0622.0282.081.0
Balls-----
Maidens3092262
Runs1629525961464665
Wickets54916925
Avg32.423.7528.5221.2126.6
SR34.616.541.0124.5219.44
Eco5.618.634.175.198.2
BB53975
4w00210
5w10621
10w00000

Batting

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches13273524
Innings2141238
Not outs1110116
Runs44295776
Balls Faced19559114317
Avg409.516.413
SR21.058049.9153.8435.29
Fours102940
Fifties00100
Sixies001620
Highest4471164
Hundreds00000

Another Players

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Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Rahman, Abdul

Rahman, Abdul

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Ali, Noor

Shah, Bahir

Shah, Bahir

Alam, Aftab

Alam, Aftab

Malik, Abdul

Malik, Abdul

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Safi, Mohammad Saleem

Safi, Mohammad Saleem

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Malik, Abdul