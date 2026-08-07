Nikhil Gangta
batsman
|Full name:
|Nikhil Gangta
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|55
|54
|42
|Innings
|27
|13
|10
|Overs
|131.3
|38.2
|12.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|30
|0
|0
|Runs
|364
|225
|121
|Wickets
|9
|6
|2
|Avg
|40.44
|37.5
|60.5
|SR
|87.66
|38.33
|38.5
|Eco
|2.76
|5.86
|9.42
|BB
|2
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|55
|54
|42
|Innings
|78
|49
|32
|Not outs
|8
|4
|4
|Runs
|2786
|1383
|585
|Balls Faced
|5343
|1791
|462
|Avg
|39.8
|30.73
|20.89
|SR
|52.14
|77.21
|126.62
|Fours
|338
|134
|58
|Fifties
|11
|8
|4
|Sixies
|44
|26
|15
|Highest
|203
|100
|54
|Hundreds
|7
|1
|0