Nikhil Gangta

Nikhil Gangta

batsman

Full name:Nikhil Gangta
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Himachal Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches555442
Innings271310
Overs131.338.212.5
Balls---
Maidens3000
Runs364225121
Wickets962
Avg40.4437.560.5
SR87.6638.3338.5
Eco2.765.869.42
BB221
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches555442
Innings784932
Not outs844
Runs27861383585
Balls Faced53431791462
Avg39.830.7320.89
SR52.1477.21126.62
Fours33813458
Fifties1184
Sixies442615
Highest20310054
Hundreds710

Another Players

Verma, Sumeet

Verma, Sumeet

Negi, Mukul

Negi, Mukul

Tomar, Prashant

Tomar, Prashant

Abhinay, Kanwar

Abhinay, Kanwar

Sen, Ekant

Sen, Ekant

Chopra, Prashant

Chopra, Prashant

Jaiswal, Pankaj

Jaiswal, Pankaj

Galetiya, Vinay

Galetiya, Vinay

Vasisht, Akash

Vasisht, Akash

Bains, Ankush

Bains, Ankush