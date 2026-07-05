Nipun Ransika
bowler
|Full name:
|Nipun Ransika
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|25
|21
|Innings
|33
|22
|21
|Overs
|279.0
|110.3
|52.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|38
|6
|2
|Runs
|1019
|576
|380
|Wickets
|28
|18
|18
|Avg
|36.39
|32
|21.11
|SR
|59.78
|36.83
|17.55
|Eco
|3.65
|5.21
|7.21
|BB
|5
|3
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|25
|21
|Innings
|27
|16
|7
|Not outs
|6
|4
|5
|Runs
|296
|97
|29
|Balls Faced
|240
|90
|23
|Avg
|14.09
|8.08
|14.5
|SR
|123.33
|107.77
|126.08
|Fours
|20
|11
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|22
|2
|1
|Highest
|33
|27
|9
|Hundreds
|0
|0
|0