Nipun Ransika

Nipun Ransika

bowler

Full name:Nipun Ransika
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2023 Teams

Kandy Nsl

Nondescripts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches232521
Innings332221
Overs279.0110.352.4
Balls---
Maidens3862
Runs1019576380
Wickets281818
Avg36.393221.11
SR59.7836.8317.55
Eco3.655.217.21
BB534
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches232521
Innings27167
Not outs645
Runs2969729
Balls Faced2409023
Avg14.098.0814.5
SR123.33107.77126.08
Fours20113
Fifties000
Sixies2221
Highest33279
Hundreds000

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Atharagalla, Nimasara

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