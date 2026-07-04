Dian Lasith Shenan Croospulle

Dian Lasith Shenan Croospulle

batsman

Full name:Dian Lasith Shenan Croospulle
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches466444
Innings333111
Overs230.0193.226.0
Balls---
Maidens48140
Runs665756183
Wickets18286
Avg36.942730.5
SR76.6641.4226
Eco2.893.917.03
BB533
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches466444
Innings806244
Not outs241
Runs28821726900
Balls Faced33931803702
Avg36.9429.7520.93
SR84.9395.72128.2
Fours312177100
Fifties1684
Sixies854519
Highest16016780
Hundreds640

Dian Lasith Shenan Croospulle Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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