Nkosana Mpofu

Nkosana Mpofu

batsman

Full name:Nkosana Mpofu
Nationality:Zimbabwe
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Tuskers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches575210
Innings26154
Overs174.286.44.0
Balls---
Maidens32100
Runs53335159
Wickets10230
Avg53.315.260
SR104.622.60
Eco3.054.0514.75
BB350
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches575210
Innings103519
Not outs610
Runs2525130987
Balls Faced6154201985
Avg26.0326.189.66
SR41.0364.83102.35
Fours29013314
Fifties960
Sixies480
Highest1308830
Hundreds300

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