Nkosana Mpofu
batsman
|Full name:
|Nkosana Mpofu
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|57
|52
|10
|Innings
|26
|15
|4
|Overs
|174.2
|86.4
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|32
|10
|0
|Runs
|533
|351
|59
|Wickets
|10
|23
|0
|Avg
|53.3
|15.26
|0
|SR
|104.6
|22.6
|0
|Eco
|3.05
|4.05
|14.75
|BB
|3
|5
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|57
|52
|10
|Innings
|103
|51
|9
|Not outs
|6
|1
|0
|Runs
|2525
|1309
|87
|Balls Faced
|6154
|2019
|85
|Avg
|26.03
|26.18
|9.66
|SR
|41.03
|64.83
|102.35
|Fours
|290
|133
|14
|Fifties
|9
|6
|0
|Sixies
|4
|8
|0
|Highest
|130
|88
|30
|Hundreds
|3
|0
|0