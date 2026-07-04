Nkosilatu Nunu

Nkosilatu Nunu

bowler

Full name:Nkosilatu Nunu
Nationality:Zimbabwe

Teams

2023 Teams

Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches195
Innings295
Overs28.054.214.1
Balls---
Maidens221
Runs122337131
Wickets4135
Avg30.525.9226.2
SR4225.0717
Eco4.356.29.24
BB432
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches195
Innings262
Not outs031
Runs237611
Balls Faced5812214
Avg11.525.3311
SR39.6562.2978.57
Fours271
Fifties000
Sixies010
Highest234110
Hundreds000

Another Players

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Tufail, Zaheer

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