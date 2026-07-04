Nkosilatu Nunu
bowler
|Full name:
|Nkosilatu Nunu
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|9
|5
|Innings
|2
|9
|5
|Overs
|28.0
|54.2
|14.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|2
|1
|Runs
|122
|337
|131
|Wickets
|4
|13
|5
|Avg
|30.5
|25.92
|26.2
|SR
|42
|25.07
|17
|Eco
|4.35
|6.2
|9.24
|BB
|4
|3
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|9
|5
|Innings
|2
|6
|2
|Not outs
|0
|3
|1
|Runs
|23
|76
|11
|Balls Faced
|58
|122
|14
|Avg
|11.5
|25.33
|11
|SR
|39.65
|62.29
|78.57
|Fours
|2
|7
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|23
|41
|10
|Hundreds
|0
|0
|0