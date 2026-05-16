Noman Amjad

Noman Amjad

all rounder

Full name:Noman Amjad
Nationality:France
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

France

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1818
Innings1616
Overs51.551.5
Balls--
Maidens00
Runs397397
Wickets1818
Avg22.0522.05
SR17.2717.27
Eco7.657.65
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1818
Innings1616
Not outs44
Runs194194
Balls Faced180180
Avg16.1616.16
SR107.77107.77
Fours99
Fifties00
Sixies66
Highest2727
Hundreds00

Noman Amjad Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

Another Players

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Singh, William Deep

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