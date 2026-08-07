Okuhle Cele
all rounder
|Full name:
|Okuhle Cele
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|29
|11
|Innings
|50
|28
|11
|Overs
|721.1
|195.1
|33.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|159
|9
|1
|Runs
|2476
|1113
|240
|Wickets
|77
|39
|9
|Avg
|32.15
|28.53
|26.66
|SR
|56.19
|30.02
|22
|Eco
|3.43
|5.7
|7.27
|BB
|7
|4
|2
|4w
|2
|2
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|29
|11
|Innings
|43
|8
|4
|Not outs
|27
|6
|3
|Runs
|113
|27
|6
|Balls Faced
|510
|68
|12
|Avg
|7.06
|13.5
|6
|SR
|22.15
|39.7
|50
|Fours
|17
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|20
|13
|3
|Hundreds
|0
|0
|0