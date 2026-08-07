Okuhle Cele

Okuhle Cele

all rounder

Full name:Okuhle Cele
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Dolphins

Sunrisers Eastern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches322911
Innings502811
Overs721.1195.133.0
Balls---
Maidens15991
Runs24761113240
Wickets77399
Avg32.1528.5326.66
SR56.1930.0222
Eco3.435.77.27
BB742
4w220
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches322911
Innings4384
Not outs2763
Runs113276
Balls Faced5106812
Avg7.0613.56
SR22.1539.750
Fours1720
Fifties000
Sixies000
Highest20133
Hundreds000

Another Players

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Miller, David

Miller, David

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Schlemmer, Luke

Schlemmer, Luke

Erwee, Sarel

Erwee, Sarel

Bosch, Eathan

Bosch, Eathan

Pietersen, Kevin

Pietersen, Kevin

Hume, Graham

Hume, Graham

Maharaj, Keshav

Maharaj, Keshav