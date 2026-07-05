Oliver Robert Newton

Oliver Robert Newton

bowler

Full name:Oliver Robert Newton
Nationality:New Zealand
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches253835
Innings453635
Overs628.2277.1113.5
Balls---
Maidens145140
Runs19051460973
Wickets606139
Avg31.7523.9324.94
SR62.8327.2617.51
Eco3.035.268.54
BB565
4w300
5w031
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches253835
Innings362717
Not outs485
Runs47729974
Balls Faced96928681
Avg14.915.736.16
SR49.22104.5491.35
Fours55276
Fifties200
Sixies11101
Highest704417
Hundreds000

Another Players

Hancock, David

Hancock, David

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Vishvaka, Devan

Vishvaka, Devan

McPeake, Iain Geoffrey

McPeake, Iain Geoffrey

Bhula, Jakob

Bhula, Jakob

Georgeson, Luke

Georgeson, Luke

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Bennett, Hamish

Bennett, Hamish