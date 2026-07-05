Oliver Robert Newton
bowler
|Full name:
|Oliver Robert Newton
|Nationality:
|New Zealand
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|38
|35
|Innings
|45
|36
|35
|Overs
|628.2
|277.1
|113.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|145
|14
|0
|Runs
|1905
|1460
|973
|Wickets
|60
|61
|39
|Avg
|31.75
|23.93
|24.94
|SR
|62.83
|27.26
|17.51
|Eco
|3.03
|5.26
|8.54
|BB
|5
|6
|5
|4w
|3
|0
|0
|5w
|0
|3
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|38
|35
|Innings
|36
|27
|17
|Not outs
|4
|8
|5
|Runs
|477
|299
|74
|Balls Faced
|969
|286
|81
|Avg
|14.9
|15.73
|6.16
|SR
|49.22
|104.54
|91.35
|Fours
|55
|27
|6
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|11
|10
|1
|Highest
|70
|44
|17
|Hundreds
|0
|0
|0