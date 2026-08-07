Pallavkumar Prasanta Das
batsman
|Full name:
|Pallavkumar Prasanta Das
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|51
|42
|46
|Innings
|55
|15
|19
|Overs
|318.5
|62.0
|42.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|68
|5
|0
|Runs
|1025
|291
|293
|Wickets
|16
|7
|10
|Avg
|64.06
|41.57
|29.3
|SR
|119.56
|53.14
|25.2
|Eco
|3.21
|4.69
|6.97
|BB
|2
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|51
|42
|46
|Innings
|93
|42
|45
|Not outs
|7
|3
|1
|Runs
|2135
|1091
|947
|Balls Faced
|5041
|1384
|690
|Avg
|24.82
|27.97
|21.52
|SR
|42.35
|78.82
|137.24
|Fours
|295
|141
|110
|Fifties
|13
|6
|4
|Sixies
|12
|17
|33
|Highest
|92
|118
|77
|Hundreds
|0
|1
|0