Pallavkumar Prasanta Das

Pallavkumar Prasanta Das

batsman

Full name:Pallavkumar Prasanta Das
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Assam

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches514246
Innings551519
Overs318.562.042.0
Balls---
Maidens6850
Runs1025291293
Wickets16710
Avg64.0641.5729.3
SR119.5653.1425.2
Eco3.214.696.97
BB233
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches514246
Innings934245
Not outs731
Runs21351091947
Balls Faced50411384690
Avg24.8227.9721.52
SR42.3578.82137.24
Fours295141110
Fifties1364
Sixies121733
Highest9211877
Hundreds010

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