Parvez Ahmed
all rounder
|Full name:
|Parvez Ahmed
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|19
|17
|Innings
|6
|16
|9
|Overs
|42.0
|90.0
|18.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|5
|1
|0
|Runs
|188
|509
|180
|Wickets
|2
|18
|1
|Avg
|94
|28.27
|180
|SR
|126
|30
|108
|Eco
|4.47
|5.65
|10
|BB
|2
|4
|1
|4w
|0
|2
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|19
|17
|Innings
|7
|15
|15
|Not outs
|0
|2
|4
|Runs
|39
|133
|75
|Balls Faced
|143
|348
|128
|Avg
|5.57
|10.23
|6.81
|SR
|27.27
|38.21
|58.59
|Fours
|6
|10
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|17
|38
|14
|Hundreds
|0
|0
|0