Parvez Ahmed

Parvez Ahmed

all rounder

Full name:Parvez Ahmed
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Mizoram

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches41917
Innings6169
Overs42.090.018.0
Balls---
Maidens510
Runs188509180
Wickets2181
Avg9428.27180
SR12630108
Eco4.475.6510
BB241
4w020
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches41917
Innings71515
Not outs024
Runs3913375
Balls Faced143348128
Avg5.5710.236.81
SR27.2738.2158.59
Fours6105
Fifties000
Sixies000
Highest173814
Hundreds000

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