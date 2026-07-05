Peter David Trego
batsman
|Full name:
|Peter David Trego
|Nationality:
|England
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|223
|206
|211
|Innings
|348
|168
|117
|Overs
|4200.2
|1017.1
|290.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|865
|46
|0
|Runs
|14358
|5654
|2494
|Wickets
|395
|173
|78
|Avg
|36.34
|32.68
|31.97
|SR
|63.8
|35.27
|22.3
|Eco
|3.41
|5.55
|8.6
|BB
|11
|5
|4
|4w
|18
|8
|1
|5w
|5
|2
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|223
|206
|211
|Innings
|332
|184
|195
|Not outs
|38
|25
|23
|Runs
|9644
|5057
|4126
|Balls Faced
|13552
|0
|3280
|Avg
|32.8
|31.8
|23.98
|SR
|71.16
|0
|125.79
|Fours
|1266
|0
|443
|Fifties
|54
|26
|21
|Sixies
|142
|0
|115
|Highest
|154
|147
|94
|Hundreds
|15
|10
|0