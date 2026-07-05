Peter David Trego

Peter David Trego

batsman

Full name:Peter David Trego
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Central Stags

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches223206211
Innings348168117
Overs4200.21017.1290.0
Balls---
Maidens865460
Runs1435856542494
Wickets39517378
Avg36.3432.6831.97
SR63.835.2722.3
Eco3.415.558.6
BB1154
4w1881
5w520
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches223206211
Innings332184195
Not outs382523
Runs964450574126
Balls Faced1355203280
Avg32.831.823.98
SR71.160125.79
Fours12660443
Fifties542621
Sixies1420115
Highest15414794
Hundreds15100

Another Players

Leopard, Christian Kevin

Leopard, Christian Kevin

Wiggins, Bayley

Wiggins, Bayley

Bruce, Tom

Bruce, Tom

Clarkson, Joshua Andrew

Clarkson, Joshua Andrew

Toole, Raymond

Toole, Raymond

Tickner, Blair

Tickner, Blair

Cobb, Josh

Cobb, Josh

Clark, William

Clark, William

Patel, Ajaz

Patel, Ajaz

Field, Joey

Field, Joey