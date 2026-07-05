Petrus Johannes van Biljon

Petrus Johannes van Biljon

wicket keeper

Full name:Petrus Johannes van Biljon
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches10120116101
Innings0100
Overs00.100
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches10120116101
Innings819810587
Not outs2191020
Runs125757133601826
Balls Faced1011381239931428
Avg20.8342.2935.3627.25
SR123.7654.8184.14127.87
Fours10962295125
Fifties039157
Sixies4656080
Highest4221816775
Hundreds02050

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