Petrus Johannes van Biljon
wicket keeper
|Full name:
|Petrus Johannes van Biljon
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|120
|116
|101
|Innings
|0
|1
|0
|0
|Overs
|0
|0.1
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|120
|116
|101
|Innings
|8
|198
|105
|87
|Not outs
|2
|19
|10
|20
|Runs
|125
|7571
|3360
|1826
|Balls Faced
|101
|13812
|3993
|1428
|Avg
|20.83
|42.29
|35.36
|27.25
|SR
|123.76
|54.81
|84.14
|127.87
|Fours
|10
|962
|295
|125
|Fifties
|0
|39
|15
|7
|Sixies
|4
|65
|60
|80
|Highest
|42
|218
|167
|75
|Hundreds
|0
|20
|5
|0