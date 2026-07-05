Porathotage Sheshan Udara Fernando
batsman
|Full name:
|Porathotage Sheshan Udara Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|14
|10
|Innings
|9
|12
|8
|Overs
|48.0
|59.0
|27.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|8
|5
|0
|Runs
|200
|363
|226
|Wickets
|2
|12
|6
|Avg
|100
|30.25
|37.66
|SR
|144
|29.5
|27.16
|Eco
|4.16
|6.15
|8.31
|BB
|2
|5
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|14
|10
|Innings
|12
|9
|9
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|214
|78
|116
|Balls Faced
|467
|166
|110
|Avg
|19.45
|8.66
|14.5
|SR
|45.82
|46.98
|105.45
|Fours
|19
|4
|7
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|7
|2
|6
|Highest
|97
|33
|32
|Hundreds
|0
|0
|0