Porathotage Sheshan Udara Fernando

Porathotage Sheshan Udara Fernando

batsman

Full name:Porathotage Sheshan Udara Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches81410
Innings9128
Overs48.059.027.1
Balls---
Maidens850
Runs200363226
Wickets2126
Avg10030.2537.66
SR14429.527.16
Eco4.166.158.31
BB252
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches81410
Innings1299
Not outs101
Runs21478116
Balls Faced467166110
Avg19.458.6614.5
SR45.8246.98105.45
Fours1947
Fifties100
Sixies726
Highest973332
Hundreds000

Another Players

Sandaruwan, Dimuth

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Mohsin, Mohammad

Mohsin, Mohammad

Nasim, Saad

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Madushan, Pasindu

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Lakshanka, Pasindu

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Fernando, Warnakulasuriya Roshen Chanura

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Thattil, Roscoe

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Zilva, Johanne Warren De

Zilva, Johanne Warren De

Saxena, Jatin Sahay

Saxena, Jatin Sahay

Peiris, Nishan

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